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Украина

Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций ВСУ

23:52 25 августа 2020
Зеленский и Галаган

Убежденный в скором завершении боевых действий в Донецкой и Луганской областях президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, которым стал генерал-майор Григорий Галаган.

Именно с изменившимися условиями на востоке страны и вызвано его назначение, говорится в Указе № 357/2020 главы государства.

«Глава государства убежден, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил», — отметили в Офисе президента.

В частности, теперь, по мнению Зеленского, будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника.

Новоназначенный командующий ССО заверил президента в главном — качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

Напомним, что с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу стороны согласовали новые участки разминирования и разведения сил, а также условия обмена пленными.

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