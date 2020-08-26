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В Украине назвали условие повышения пенсионного возраста для женщин
В Министерстве социальной политике уверены, что пенсионный возраст для женщин должен быть соразмерным продолжительности жизни, но в ближайшее время на повестке дня не стоит его увеличение.
Об этом заявил советник министра Николай Шамбир в эфире телеканала «Украина 24».
«Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет. Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни в Украине. Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели», — сказал Шамбир.
В то же время советник министра не исключил, что, если в стране будет увеличиваться продолжительность жизни, то будет «проведен анализ», после которого «возможен пересмотр» пенсионного возраста.
Как известно, ранее в Минсоцполитики заявляли, что Украина пошла на внедрение повышения нормы пенсионного возраста для женщин для того, чтобы обеспечить в стране гендерное равенство: выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что, соответственно, сказывалось на размере пенсий. Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года и за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин.
Напомним, что первый замминистра социальной политики Наталия Ненюченко заявила, что в Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен в месяц и это ниже фактического прожиточного минимума.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из женщин имеет право на досрочный выход на пенсию. Прежде всего, это те, кто работал во вредных и тяжелых условиях — шахтеры, работники химической промышленности и так далее. Вторая категория — женщины, которые родили пять и больше детей и воспитали их до возраста 6 лет, женщины, которые родили и воспитали детей с инвалидностью, военнослужащие-участники боевых действий. Минимальный пенсионный возраст для этих категорий — 50 лет.93
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