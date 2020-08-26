Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

Назначивший нового командующего Силами специальных операций ВСУ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью Euronews.

Журналист поинтересовалась, поддерживает ли украинский лидер связь с главой страны-агрессора.

В ответ президент Украины рассказал, что говорил с Путиным перед вступлением в силу перемирия в Донбассе 27 июля 2020 года.

«Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно. Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры России и Украины могут приблизить прекращение войны. Политик также сказал, что если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо — не будет и мирного результата.

По мнению президента Украины, прямой диалог должен быть установлен вне зависимости от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это.

Также в интервью украинского лидера прозвучала тема Крыма — с ним, считает Зеленский, ситуация сложнее, чем с Донбассом, так как «в нормандском формате никто не хочет говорить о Крыме, а больше всего — Россия».

По словам президента нашей страны, он пытался поднимать этот вопрос во время встречи «нормандской четверки», но тщетно. Все время дискуссия велась о войне на Донбассе.

Также Зеленский несколько раз подчеркнул, что Украина «не должна была позволить России отобрать Крым». Он считает, что виновники, допустившие это, будут отвечать за это.

«Но Крым — наша территория. Мы вернем его обратно», — заверил он.

Кроме того, Зеленский признает, что пока нет ни одной эффективной переговорной площадки, на которой можно поднимать вопрос с полуостровом.

«Пока нет прочной платформы для поднятия этого вопроса. И я думаю, что такой платформы за эти 6 лет не было создано, ее не существует», — отметил глава государства.

При этом он вспомнил слова Петра Порошенко о том, что много было сделано для возвращения Крыма, и частично согласился этим утверждением, вспомнив санкции Запада против России и ряд судебных процессов.

Во время интервью Владимир Зеленский еще раз напомнил, что для него вопросы Крыма и Донбасса находятся в приоритете. Разница между ними — в том, что на Донбассе гибнут люди.

Напомним, в инаугурационной речи в мае 2019 года Зеленский отметил, что его первой задачей на посту президента будет прекращение огня в Донбассе, а второй — возвращение неподконтрольных территорий. Позднее он уточнил, что до конца его президентского срока вооруженное противостояние на востоке Украины закончится.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выступая в понедельник, 24 августа, на торжествах в честь 29-летия Независимости Украины, Владимир Зеленский пообещал провести военный парад после возвращения всех временно неподконтрольных территорий. «А парад у нас обязательно будет. Парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории», — заверил президент.

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