Шансы высоки: Зеленский спрогнозировал, когда может закончиться война на Донбассе

Настроенный на решительный диалог с Кремлем президент Украины Владимир Зеленский надеется, что вторая встреча лидеров в нормандском формате может привести к окончанию войны на Донбассе.

Об украинский лидер заявил в интервью Euronews.

При этом, говоря об имплементации решений предыдущей встречи лидеров в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года, президент отметил, что все продвигается, но не так быстро, как ожидал.

«Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал. Но сейчас перемирие. Будет встреча в „нормандском формате“. В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно. Сколько еще времени понадобится? — Я не знаю. Думаю, по результатам второй „нормандской встречи“ высок шанс окончания войны», — заявил Зеленский.

Ранее в Германии назвали обнадеживающим режим прекращения огня на оккупированном Донбассе; в немецком МИД заявили, что это прекращение огня является самым продолжительным с 2014 года.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что встреча политических советников должна стать финальной в рамках подготовки нового саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что боевые действия в Донецкой и Луганской областях завершатся до конца текущего года.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter