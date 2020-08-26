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Во Львове заместитель мэра Садового мэра заболел коронавирусом
Коронавирус продолжает поражать в Украине простых граждан и народных депутатов, не обделяя при этом своим «вниманием» и чиновников различного ранга.
Так, во Львовском горсовете Covid-19 опасным заболеванием заразились два человека, сообщил мэр города Андрей Садовый.
«У нас заболел один руководитель фракции, и на сегодня является больным один из заместителей городского головы», — цитирует Садового пресс-служба городского советаж.
Также мэр Львова отметил, что у некоторых работников горсовета — подозрение на Covid-19, но они надеются, что повторное тестирование будет отрицательным.
В то же время, по словам мэра, ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной, а празднования Дня украинского флага и Дня Независимости прошли с соблюдением карантинных норм.
Всего, по данным Минздрава, во Львовской области подтверждено 13 389 случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине по состоянию на утро 25 августа число инфицированных Covid-19 возросло до 108 415 человек, за сутки заболели 1 658 человек.9
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