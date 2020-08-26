Дожди принесут прохладу: синоптики предупредили о перемене погоды

Атмосферный фронт, принесший ливни и шквальный ветер, покидает территорию Украины. 26 августа осадки возможны лишь в северо-восточных областях и то кратковременные. На большей части страны будет сухо и солнечно. Тем временем с запада надвигается новый фронт, и 27 августа дождями будут охвачены западные и северные области.

26 августа на западе, севере и в центральных регионах до 26 градусов, на остальной территории жарче — до 31°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

27 августа дожди на западе, в северных и северо-восточных областях.

28 августа осадки переместятся на восток, а на остальной территории станет прохладнее.

О погодных сюрпризах в последние дни лета читайте в статье «ФАКТОВ» Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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