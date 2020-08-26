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«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году»: Зеленский высказался о протестах в Беларуси
Президент Владимир Зеленский впервые подробно прокомментировал ситуацию после выборов в Беларуси и призывает не допустить кровавого сценария. Лучшим вариантом глава государства видит новое голосование с присутствием международных наблюдателей, чтобы результат был признан и белорусами, и мировым сообществом.
В интервью Euronews Зеленский сравнил нынешнюю ситуацию в Беларуси и обстановку в Украине в 2014 году. «Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», — заявил президент.
По словам Зеленского, он не будет давать советы белорусам, но считает единственно верным вариант с повторными выборами.
«Как мне всех успокоить? Я бы сказал: „Через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет — участвуйте!“. Я бы пригласил всех международных наблюдателей: немцев, украинцев, россиян, казахов, азербайджанцев, американцев, французов — я бы пригласил абсолютно всех. И я бы сказал белорусам: „Пожалуйста, выбирайте кого хотите“… Если бы Лукашенко выиграл — значит так, если кто-то другой — значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю», — объяснил свою позицию Зеленский.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Против Координационного совета оппозиции, предложившего план мирной передачи власти, открыто уголовное дело.
Фото president.gov.ua115
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