Обнародованы правила учебы в школах во время карантина

С 1 сентября в школах будут каждое утро проверять температуру учителям. На входе в учебное заведение нужно будет надеть маску, которую, впрочем, на уроке разрешается снять. Если в школе обнаружится больной COVID-19, то все его одноклассники (одногруппники) отправляются на самоизоляцию. Об этом говорится в новых правилах, утвержденных Минобразования для школ, профтехучилищ и вузов. Рекомендации остаются в силе до окончания карантина, который, предположительно, продлится до 1 ноября

Маски. Входить в школу и передвигаться по коридору необходимо в маске (респираторе). Исключение сделано для учеников младших классов (до четвертого включительно). В оранжевой карантинной зоне Минобразования рекомендует учителям использовать защитные щитки.

Температура. Учителям и персоналу школы каждое утро будут измерять температуру. Учеников от этой процедуры избавили. Предполагается, что учитель должен будет спросить класс о самочувствии, а тех, у кого есть симптомы болезни, сначала изолируют в пустом кабинете, а потом вместе с родителями отправят в больницу.

Дезинфекция. В школе у входа должно быть организовано место для обработки рук антисептиками. В туалетах следует обеспечить жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки. У входа в школу, в коридорах и туалетах должны стоять контейнеры для использованных масок. Классы предполагается проветривать каждую перемену не менее 10 минут.

Массовые мероприятия. В школах ограничено проведение собраний в закрытых помещениях. При этом уроки рекомендуется проводить по возможности в одном и том же классе, чтобы дети по минимуму перемещались между аудиториями.

Питание. Запрещены «шведские столы», питьевые фонтанчики. В столовых за одним столом должны сидеть не более четырех школьников.

Напомним, ранее врач-инфекционист Виталий Янченко спрогнозировал, что пик заболеваемости COVID-19 наступит в сентябре — после начала учебного года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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