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В Украине зафиксировали уже более 110 тысяч случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 36 человек
В Украине за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 36 человек. В целом с начала эпидемии зафиксировано 2354 летальных случая. Печальное лидерство за Львовской, Черновицкой и Закарпатской областями.
Система СОТА, отслеживающая распространение эпидемии коронавируса, показывает, что диагноз COVID-19 был подтвержден у 110 тыс. жителей Украины. По новым случаям лидируют Одесская и Тернопольская области (более 180 выявленных за сутки).
Напомним, с 24 августа были пересмотрены границы красной карантинной зоны по коронавирусу. Сейчас она охватывает города и районы Черновицкой, Одесской, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской областей.
Как сообщали «ФАКТЫ», математические модели говорят, что количество жертв пандемии в Украине к концу года может достичь 4 тысяч, а инфицированных - 410 тысяч.206
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