Зеленский заявил, что хочет после окончания президентства спокойно ходить по улицам Украины

Президент Владимир Зеленский надеется, что граждане Украины будут гордиться им после окончания каденции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews. Зеленский отметил, что в отличие от большинства политиков не намерен скрываться от людей в конце своей карьеры.

«Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, — это самый высокий результат», — заявил глава государства.

Зеленский добавил, что всегда действует так, чтобы его родным не было за него стыдно.

Он рассказал, что сталкивается с ежедневными вызовами.

«Война на востоке — она не останавливается, она не как рабочие дни — 5 раз в неделю. Война — она каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранено, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский спрогнозировал сроки окончания войны на Донбассе.

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