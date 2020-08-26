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Украина

В скандально известных Новых Санжарах зафиксировали первый случай коронавируса

10:53 26 августа 2020
санжары

В Новых Санжарах Полтавской области подтвердили первый случай коронавирусной инфекции. Поселок скандально прославился после того, как в феврале 2020 года туда свозили эвакуированных из китайского Уханя (на то время центра пандемии), а местные жители пытались помешать расселению прибывших.

За полгода эпидемии в Новых Санжарах ни один из жителей не заболел. Первый случай инфицирования выявлен только 25 августа — заразилась пенсионерка, вернувшаяся из поездки во Львовскую область. Об этом сообщает Суспільне.

Напомним, эвакуированные украинцы, прибывшие в феврале в Новые Санжары, не были ни больными, ни инфицированными вирусом, что подтвердили тесты. Тем не менее из-за слабой осведомленности о болезни местные жители устроили массовые протесты и пытались помешать проезду автобусов.

Наиболее активные участники массовых беспорядков были оштрафованы на 850 гривен.

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