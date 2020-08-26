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Украина

Лето не спешит уступать место осени: синоптик пообещала жаркие дни

11:29 26 августа 2020
букет

В Украине жаркая летняя погода все чаще сменяется осенней прохладой, но в последние дни августа снова можно ждать потепления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозам синоптика, 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях и немного затронут западную часть. Будет не жарко, +20−25 градусов. В тех регионах, что не охвачены дождями (юг, восток, центр) ожидается +26−31 градус. В Киеве дождь, около 23 градусов.

«Лето с осенью, как два джентльмена в дверях. Пропускают друг друга, но никто не заходит и не выходит», — отметила синоптик.

погода

Напомним, народные синоптики в своем прогнозе на осень ждут два особо теплых периода — бабьих лета. Также ожидается, что осень будет традиционно дождливой.

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