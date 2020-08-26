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Иностранец задушил женщину в Киеве: появились фото и видео с места происшествия
В Киеве стали известны подробности резонансного убийства на Печерске. 25 августа в съемной квартире на улице Академика Филатова нашли мертвой молодую женщину. В убийстве сразу же заподозрили арендатора жилья, поскольку он сбежал из дома, сославшись на плохое самочувствие. Нашли беглеца не в больнице, а в аэропорту Борисполь — мужчина пытался покинуть страну.
Как сообщила полиция, тело женщины нашли хозяева жилья, когда пришли убирать в помещении. Квартира была сдана в аренду полгода назад 61-летнему иностранцу. Своего арендатора хозяева застали дома, но мужчина заявил, что должен немедленно ехать к врачу.
Личность убитой установлена — это 34-летняя уроженка Одесской области. По предварительным данным, между женщиной и иностранцем возник конфликт, а затем мужчина задушил свою жертву. Расследование продолжается, статья УК за умышленное убийство предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве предотвратили попытку заказного убийства. Жительница столицы подыскивала киллера для мужа. За убийство женщина готова была отдать десять тысяч долларов.41
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