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Ермак назвал новые сроки встречи советников глав «нормандской четверки»
Встреча нормандской четверки на уровне политических советников должна состояться до 10 сентября. Ранее важные переговоры по Донбассу планировалось провести в Париже 28 августа, но в последний момент встречу отменили.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что мероприятие отложено, а не отменено.
«Мне позвонил господин Бонн (Эммануэль Бонн, советник президента Франции) несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с его командировкой. Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», — заявил Ермак.
Напомним, в переговорах в нормандском формате должны были участвовать Андрей Ермак от Украины, заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак от России, а также советники Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.78
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