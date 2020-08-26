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Выяснились обстоятельства подрыва на Донбассе бойцов ВСУ
Во вторник, 25 августа, на Донбассе при осмотре местности двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. Их госпитализировали с ранениями.
Пресс-служба Штаба Операции объединенных сил сообщила в своем Facebook, что подрыв произошел на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. По предварительным данным, противник забросил мину дистанционным методом.
В результате взрыва бойцы получили осколочные ранения и теперь проходят лечение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Такие провокации оккупанты уже не в первый раз устраивают на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.
Ранее сообщалось, что один из пострадавших при произошедшем 25 августа подрыве на Донбассе — это командир 137-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Рымаренко, второй раненый — сержант того же подразделения.285
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