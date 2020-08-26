27.29 / 27.52 32.01 / 32.46
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Донетчине заблокировали деятельность сети интернет-агитаторов «ДНР»

13:11 26 августа 2020
Задержание

В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, действовавших под управлением «Министерства информации ДНР». Ранее интернет-агитатора задержали в Сумах.

Как сообщает пресс-служба СБУ, группа включала пять жителей Мариуполя. Кураторы координировали их действия по размещению деструктивных материалов на страницах в российских соцсетях. Агитаторы также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в региональных сообществах, которые охватывают более 150 тысяч пользователей.

Пропагандисты оправдывали агрессию РФ против Украины, популяризировали террористические организации «Л/ДНР», также требовали отделения от Украины юго-восточных областей. Также размещались призывы к акциям неповиновения и массовым беспорядкам.

Правоохранители блокировали деятельность сети, установили и задержали сообщников сепаратистских интернет-агитаторов.

Ранее сообщалось, что под Херсоном разоблачили шпионскую сеть ФСБ.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маверик Виньялес

Отказали тормоза: экс-чемпион мира спрыгнул с байка на скорости 225 км/час (фото, видео)

убийство

Иностранец задушил женщину в Киеве: появились фото и видео с места происшествия

Мина

Выяснились обстоятельства подрыва на Донбассе бойцов ВСУ

На месте происшествия

Пьяный майор сбил курсанток в Киеве: пострадавшим девушкам ампутировали ноги

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер