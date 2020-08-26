На Донетчине заблокировали деятельность сети интернет-агитаторов «ДНР»

В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, действовавших под управлением «Министерства информации ДНР». Ранее интернет-агитатора задержали в Сумах.

Как сообщает пресс-служба СБУ, группа включала пять жителей Мариуполя. Кураторы координировали их действия по размещению деструктивных материалов на страницах в российских соцсетях. Агитаторы также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в региональных сообществах, которые охватывают более 150 тысяч пользователей.

Пропагандисты оправдывали агрессию РФ против Украины, популяризировали террористические организации «Л/ДНР», также требовали отделения от Украины юго-восточных областей. Также размещались призывы к акциям неповиновения и массовым беспорядкам.

Правоохранители блокировали деятельность сети, установили и задержали сообщников сепаратистских интернет-агитаторов.

Ранее сообщалось, что под Херсоном разоблачили шпионскую сеть ФСБ.

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