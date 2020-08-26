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В Украине усилят контроль за официальным трудоустройством: к чему готовиться
Сразу же после повышения минимальной заработной платы в Украине начнутся проверки соблюдения законов о труде. В первую очередь, инспекторы Госслужбы по вопросам труда поинтересуются, оформлены ли у работодателя официальные отношения с наемными работниками.
Согласно данным Гоструда, более чем 20% трудоспособного населения не оформлены официально по месту работы. В 2018 году таких неформально занятых было 3,54 млн человек. По степени распространения серых схем трудоустройства лидируют сельское хозяйство, торговля, ремонт автотранспорта, строительство.
В Гослужбе по вопросам труда напоминают, что за нарушение трудового законодательства штрафы могут составлять до 142 тыс. гривен. Предусмотрена для нарушителей и уголовная ответственность — исправительные работы на два года или арест на срок до 6 месяцев.
Как сообщали «ФАКТЫ», из-за введения карантина в Украине остались без работы от 500 до 700 тысяч человек.
Фото kadrovik01.com.ua41
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