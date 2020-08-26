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Украина

Карантин в Украине продлили до 1 ноября

14:12 26 августа 2020
карантин

Карантин в Украине продлен еще на два месяца — до 1 ноября. Такое решение было принято на заседании правительства.

Объясняя причины для продолжения карантина, премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина уже перешла отметку в 100 тыс заболевших с начала пандемии, а каждый день число больных увеличивается еще на 1,5−2 тысячи.

До ноября в Украине продолжится деление на четыре карантинные зоны (красная, оранжевая, желтая, зеленая) с периодическим обновлением границ каждого из ареалов.

На время карантина в Украине вводится запрет на работу развлекательных заведений. Это касается таких объектов, как ночные клубы, дискотеки, концертные залы.

Напомним, карантин в Украине был введен в марте 2020 года. Затем часть ограничений сняли, а позже был установлен адаптивный карантин, когда запреты различаются от региона к региону.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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