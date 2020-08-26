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Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября
В среду, 26 августа, Кабмин решил до конца сентября запретить иностранным гражданам въезд в Украину. Это связано с пандемией коронавируса и резким увеличением числа заболевших в стране.
Решение принято на заседании правительства.
Ограничения не коснутся:
- тех, кто следует транзитом;
- студентов украинских вузов;
- военных ВСУ и инструкторов вооруженных сил стран-участниц НАТО;
- беженцев;
- дипломатов;
- водителей/членов экипажей грузовиков, самолетов, морских судов, рейсовых автобусов;
- тех, кто едет в Украину на лечение;
- деятелей культуры, которые имеют приглашение;
- спортсменов, которые прибывают для участия в соревнованиях на территории Украины;
- представителей международных миссий;
- тех, кто имеет документы на проживание в Украине и ряда других категорий.
Напоминаем, Кабмин решил продлить карантин в Украине до 1 ноября — это связано с ростом числа заболевших.90
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