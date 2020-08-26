27.29 / 27.53 32.01 / 32.47
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября

14:37 26 августа 2020
Граница

В среду, 26 августа, Кабмин решил до конца сентября запретить иностранным гражданам въезд в Украину. Это связано с пандемией коронавируса и резким увеличением числа заболевших в стране.

Решение принято на заседании правительства.

Ограничения не коснутся:

  • тех, кто следует транзитом;
  • студентов украинских вузов;
  • военных ВСУ и инструкторов вооруженных сил стран-участниц НАТО;
  • беженцев;
  • дипломатов;
  • водителей/членов экипажей грузовиков, самолетов, морских судов, рейсовых автобусов;
  • тех, кто едет в Украину на лечение;
  • деятелей культуры, которые имеют приглашение;
  • спортсменов, которые прибывают для участия в соревнованиях на территории Украины;
  • представителей международных миссий;
  • тех, кто имеет документы на проживание в Украине и ряда других категорий.

Напоминаем, Кабмин решил продлить карантин в Украине до 1 ноября — это связано с ростом числа заболевших.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

карантин

Карантин в Украине продлили до 1 ноября

Граница

Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября

Ольга Фреймут

Стала известна судьба больной коронавирусом Оли Фреймут на "Танцях з зірками"

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева рассказала, кто заменит ее в "Время и Стекло"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер