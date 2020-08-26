Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября

В среду, 26 августа, Кабмин решил до конца сентября запретить иностранным гражданам въезд в Украину. Это связано с пандемией коронавируса и резким увеличением числа заболевших в стране.

Решение принято на заседании правительства.

Ограничения не коснутся:

тех, кто следует транзитом;

студентов украинских вузов;

военных ВСУ и инструкторов вооруженных сил стран-участниц НАТО;

беженцев;

дипломатов;

водителей/членов экипажей грузовиков, самолетов, морских судов, рейсовых автобусов;

тех, кто едет в Украину на лечение;

деятелей культуры, которые имеют приглашение;

спортсменов, которые прибывают для участия в соревнованиях на территории Украины;

представителей международных миссий;

тех, кто имеет документы на проживание в Украине и ряда других категорий.

Напоминаем, Кабмин решил продлить карантин в Украине до 1 ноября — это связано с ростом числа заболевших.

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