30-градусная жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце лета и начале осени

В начале этой недели синоптики прогнозировали, что часть Украины зальет дождями, но лето пока не будет уступать место осени. Действительно ли летняя погода задержится, а сентябрь порадует теплыми днями? С этими вопросами «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «ФАКТАМ»:

— Прохладно будет в четверг, 27 августа, а после этого ожидаем повышения температуры к 31 августа до 30 градусов, если брать западные и северные области, на остальной же территории страны термометры будут показывать 30−35 выше нуля. С 1 сентября возможно снижение температуры. А что касается осадков в начале сентября, то они могут быть на западе страны. До конца следующей недели в Украине продержится жара в пределах 30 градусов. На юге и востоке может быть даже плюс 36.

В четверг, 27 августа, грозовые дожди ожидаются на западе, севере и местами в центре страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях и местами на севере столбики термометров покажут плюс 21- 24 градуса, на юге воздух прогреется до 30 градусов.

В пятницу, 28 августа, небольшие дожди ожидаются в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. В западных регионах и на севере страны днем — 21−23 градуса, а на юге воздух прогреется до 29 градусов тепла.

В субботу, 29 августа, без осадков, скорость ветра — около 8 метров в секунду. На севере страны днем столбики термометров покажут плюс 24−26, а на юге температура поднимется до 30−31 градуса.

В воскресенье, 30 августа, ожидается сухая и солнечная погода по всей Украине, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на севере и востоке — плюс 29−31, на остальной территории страны столбики термометров достигнут отметок 33 градуса тепла.

Народный синоптик Владимир Деркач дал «ФАКТАМ» свой прогноз. По его словам, конец августа будет сухим.

— Правда, в последние дни лета будут холодные ночи, — говорит народный синоптик. — Осень же немного помоет дождями и дважды согреет бабьим летом. Первый месяц осени захватит с конца августа умеренное тепло днем и холодные ночи. Уже в середине первой декады потеплеет. Тепло будет и практически всю второю декаду сентября и только под конец температура снизится. Также возможны кратковременные дожди. Последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом. Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя — вот таким будет конец сентября.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в конце августа возможен небольшой дождь, а именно — 30 августа. «Днем термометры будут показывать 29−31 градус тепла, а по ночам ожидается 17−18 выше нуля», — добавил синоптик

— Небольшие дожди в сентябре возможны: 1-го, 5-го, 11-го, 12-го, 15-го и 27-го числа, — дал «ФАКТАМ» свой прогноз Леонид Горбань. - В первой половине месяца днем будет 25−27 градусов тепла, а во второй половине похолодает до 16 — 24 выше нуля. По ночам ожидается плюс 8−17.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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