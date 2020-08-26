- 16:02 «Укрзалізницю» возглавил Владимир Жмак: кто это такой
- 15:59 Крыму воды не видать: Данилов заявил, что "гуманитарной катастрофы" на оккупированном полуострове нет
- 15:50 Глава Днепропетровского облсовета Олейник отказывается агитировать за Зе-команду
- 15:31 Стало известно, кто заменит оскандалившегося Балоня на посту главы Кировоградской ОГА
- 15:29 Заставляли людей работать бесплатно и держали в жутких условиях: под Днепром разоблачили «реабилитационные центры»
- 15:09 Эпопея с Delfi закончилась: скандальный танкер подняли и поставили на киль
- 15:04 Появились данные о военном, сбившем курсанток в Киеве
- 15:01 Полный лазарет и новичок из «Динамо»: сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций
- 15:01 Частная компания «Газкомтрейд» вошла в топ-5 крупнейших импортеров газа в Украине
- 14:37 Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября
- 14:37 Героический поступок: предприниматель и спортсмен из Тернополя Юрий Сенив спас поле от пожара (ВИДЕО)
- 14:14 Стала известна судьба больной коронавирусом Оли Фреймут на "Танцях з зірками"
Стало известно, кто заменит оскандалившегося Балоня на посту главы Кировоградской ОГА
Кабинет Министров на заседании 26 августа назначил новым главой Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко, который ранее уже работал в этой администрации. Напомним, предшественника Назаренко на посту руководителя Кировоградской ОГА — Андрея Балоня — поймали на взятке и уволили.
По данным 24 Канала, Назаренко уже работал в структуре Кировоградской ОГА в 2010 году, занимал пoсаду диpектopа pегиoнальнoгo Центp по инвестициям и развитию, после чего возглавлял кировоградское коммунальное предприятие «Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры» и «Второй имени Петровского сахарный завод».
Выступая в Кабинете Министров, кандидат анонсировал намерения привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и стимулировать строительство диагностических центров в регионе.
Напомним, в начале июля бывший глава Кировоградский областной государственной администрации Андрей Балонь вышел на свободу под залог в размере 10 млн гривен. При этом первоначально Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить залог в сумме 12 млн гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 745 мм