Стало известно, кто заменит оскандалившегося Балоня на посту главы Кировоградской ОГА

Кабинет Министров на заседании 26 августа назначил новым главой Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко, который ранее уже работал в этой администрации. Напомним, предшественника Назаренко на посту руководителя Кировоградской ОГА — Андрея Балоня — поймали на взятке и уволили.

По данным 24 Канала, Назаренко уже работал в структуре Кировоградской ОГА в 2010 году, занимал пoсаду диpектopа pегиoнальнoгo Центp по инвестициям и развитию, после чего возглавлял кировоградское коммунальное предприятие «Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры» и «Второй имени Петровского сахарный завод».

Выступая в Кабинете Министров, кандидат анонсировал намерения привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и стимулировать строительство диагностических центров в регионе.

Напомним, в начале июля бывший глава Кировоградский областной государственной администрации Андрей Балонь вышел на свободу под залог в размере 10 млн гривен. При этом первоначально Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить залог в сумме 12 млн гривен.



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