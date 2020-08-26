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Украина

Крыму воды не видать: Данилов заявил, что "гуманитарной катастрофы" на оккупированном полуострове нет

15:59 26 августа 2020
Северокрымский канал, 2019 год

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергают возможности «гуманитарной катастрофы» на аннексированном полуострове из-за дефицита воды. Напомним, о возможности такой катастрофы ранее заговорил новый глава украинской части Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кравчук.

В своем Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения.

«А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий пусть решает российская оккупационная власть», — отметил секретарь СНБО.

Отметим, народные депутаты уже отказались рассматривать вопрос о возобновлении подачи воды в оккупированный Крым. Об этом заявил глава фракции монобольшинства Давид Арахамия.

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