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Крыму воды не видать: Данилов заявил, что "гуманитарной катастрофы" на оккупированном полуострове нет
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергают возможности «гуманитарной катастрофы» на аннексированном полуострове из-за дефицита воды. Напомним, о возможности такой катастрофы ранее заговорил новый глава украинской части Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кравчук.
В своем Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения.
«А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий пусть решает российская оккупационная власть», — отметил секретарь СНБО.
Отметим, народные депутаты уже отказались рассматривать вопрос о возобновлении подачи воды в оккупированный Крым. Об этом заявил глава фракции монобольшинства Давид Арахамия.112
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