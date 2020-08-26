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Украина

«Укрзалізницю» возглавил Владимир Жмак: кто это такой

16:02 26 августа 2020
Владимир Жмак

В среду, 26 августа, Кабмин назначил председателем правления компании «Укрзалізниця» Владимира Жмака. Ранее известный политолог рассказал, чьей поддержкой он мог заручиться для назначения на эту должность.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Владимир Жмак победил в конкурсе на должность главы компании и прошел все собеседования.

По данным «РБК-Украина», Жмак — член наблюдательного совета аэропорта «Борисполь», а до июня 2016 года он был первым заместителем главы Одесской ОГА.

Жмак также возглавлял компанию «Роснефть-Украина» и занимал руководящие должности в нескольких нефтяных компаниях. В 2014 году он неудачно баллотировался в Киевский горсовет от партии УДАР.

Ранее СМИ называли причину, по которой Набсовет УЗ мог поддержать кандидатуру Жмака.

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