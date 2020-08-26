Оскорбил ветеранов АТО: во Львове проучили антиукраинского провокатора, а он угрожает полицией

Во Львове избили местного жителя Михаила Шпира, который 24 августа нецензурно высказывался в адрес ветеранов АТО, причем делал это в центре Ивано-Франковска. Напомним, ранее в Киеве ополчились на заместителя главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгению Плихину, которая оскорбила память погибшего на Донбассе силовика СБУ-Героя Украины.

Празднование 29 годовщины Независимости Украины Шпир назвал «сельским застольем», и заявил, что ему «по**й».

Видео хулиганских действий пропагандиста появилось в сети.

Внимание: в кадре звучит нецензурная лексика!

Также стало известно, что мужчина уже является фигурантом базы «Миротворец», еще с 2017 года — как «антиукраинский пропагандист» и «провокатор». В частности, составители базы вменяют ему распространение информации антиукраинского содержания и разжигание межнациональной розни, в т. ч. в качестве редактора журналов «Сноб» и «Золота каста».

Тем временем продолжается скандал вокруг известной телеведущей Снежаны Егоровой, которая позволила себе оскорбительные выражения в адрес воинов АТО и ООС. Она уже пожаловалась на «травлю» и решила искать защиты у полиции.

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