- 16:30 Оскорбил ветеранов АТО: во Львове проучили антиукраинского провокатора, а он угрожает полицией
- 16:02 «Укрзалізницю» возглавил Владимир Жмак: кто это такой
- 15:59 Крыму воды не видать: Данилов заявил, что "гуманитарной катастрофы" на оккупированном полуострове нет
- 15:50 Глава Днепропетровского облсовета Олейник отказывается агитировать за Зе-команду
- 15:31 Стало известно, кто заменит оскандалившегося Балоня на посту главы Кировоградской ОГА
- 15:29 Заставляли людей работать бесплатно и держали в жутких условиях: под Днепром разоблачили «реабилитационные центры»
- 15:09 Эпопея с Delfi закончилась: скандальный танкер подняли и поставили на киль
- 15:04 Появились данные о военном, сбившем курсанток в Киеве
- 15:01 Полный лазарет и новичок из «Динамо»: сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций
- 15:01 Частная компания «Газкомтрейд» вошла в топ-5 крупнейших импортеров газа в Украине
- 14:37 Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября
- 14:37 Героический поступок: предприниматель и спортсмен из Тернополя Юрий Сенив спас поле от пожара (ВИДЕО)
Оскорбил ветеранов АТО: во Львове проучили антиукраинского провокатора, а он угрожает полицией
Во Львове избили местного жителя Михаила Шпира, который 24 августа нецензурно высказывался в адрес ветеранов АТО, причем делал это в центре Ивано-Франковска. Напомним, ранее в Киеве ополчились на заместителя главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгению Плихину, которая оскорбила память погибшего на Донбассе силовика СБУ-Героя Украины.
Празднование 29 годовщины Независимости Украины Шпир назвал «сельским застольем», и заявил, что ему «по**й».
Видео хулиганских действий пропагандиста появилось в сети.
Внимание: в кадре звучит нецензурная лексика!
Также стало известно, что мужчина уже является фигурантом базы «Миротворец», еще с 2017 года — как «антиукраинский пропагандист» и «провокатор». В частности, составители базы вменяют ему распространение информации антиукраинского содержания и разжигание межнациональной розни,
Тем временем продолжается скандал вокруг известной телеведущей Снежаны Егоровой, которая позволила себе оскорбительные выражения в адрес воинов АТО и ООС. Она уже пожаловалась на «травлю» и решила искать защиты у полиции.23
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 745 мм