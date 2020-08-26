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Украина

Материковая Украина возобновляет сообщение с Крымом: названа дата

16:50 26 августа 2020
Пункт пропуска на границе с Крымом

Кабинет Министров, который поддержал продление карантина на территории Украины до 31 октября, принял решение об открытии КПВВ на административной границе с аннексированным Крымом. Границу откроют уже с 0:00 29 августа.

Согласно разъяснению пресс-службы Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, с этого момент утратит силу распоряжение правительства о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее от 8 августа 2020 года.

Напомним, в среду Кабинет Министров также закрыл границы для иностранцев до конца сентября.

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Материковая Украина возобновляет сообщение с Крымом: названа дата

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