Шаурма больше не в моде: Зеленского засекли в Днепре с бургером (видео)

В среду, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Днепр. Зеленского засняли на видео, когда он зашел в McDonald's. При этом он заказал бургер, хотя раньше, признаваясь в любви к Киеву, говорил о запахе шаурмы.

Издание OBOZREVATEL разместило видеоролики из заведения, которые, как утверждается, предоставил источник в Офисе президента.

Зеленский зашел в McDonald's в маске и не снимал ее при общении с персоналом. Президент заказал наггетсы, соусы, бургеры.

Маску он снял, когда сел за столик. Глава государства также сфотографировался с маленькой девочкой.

Вместе с Зеленским в McDonald's в Днепре зашли глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, который, как отмечает в Facebook журналистка Юлия Забелина, является человеком из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Ранее, напомним, Святослав Олейник заявил, что больше не агитирует за политическую силу Зеленского.

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