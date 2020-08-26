Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"

Майор ВСУ Владимир Холодный, совершивший наезд на курсанток Украинской военно-медицинской академии в Киеве 25 августа, перевелся в учебное заведение только в июле и преподавателем не был. Об этом на брифинге заявил начальник академии, полковник медицинской службы Валерий Савицкий.

По его словам, Холодный представил хорошие служебные рекомендации и награды.

«Мне стыдно как руководителю, что я за хорошими служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил этот наезд», — цитирует Савицкого Укринформ.

Оказалось, что правонарушитель в июле приступил к исполнению обязанностей как офицер управления.

Тем временем состояние троих пострадавших курсанток оценивается как стабильно тяжелое.

Они госпитализированы в Главный военный клинический госпиталь. У двоих девушек диагностирован травматический отрыв ног, а третья получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени.

Напомним, после того, как экспертиза подтвердила опьянение майора, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter