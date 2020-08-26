27.31 / 27.55 32.02 / 32.47
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"

17:45 26 августа 2020
На месте наезда

Майор ВСУ Владимир Холодный, совершивший наезд на курсанток Украинской военно-медицинской академии в Киеве 25 августа, перевелся в учебное заведение только в июле и преподавателем не был. Об этом на брифинге заявил начальник академии, полковник медицинской службы Валерий Савицкий.

По его словам, Холодный представил хорошие служебные рекомендации и награды.

«Мне стыдно как руководителю, что я за хорошими служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил этот наезд», — цитирует Савицкого Укринформ.

Оказалось, что правонарушитель в июле приступил к исполнению обязанностей как офицер управления.

Тем временем состояние троих пострадавших курсанток оценивается как стабильно тяжелое.

Они госпитализированы в Главный военный клинический госпиталь. У двоих девушек диагностирован травматический отрыв ног, а третья получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени.

Напомним, после того, как экспертиза подтвердила опьянение майора, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

карантин

Карантин в Украине продлили до 1 ноября

На месте наезда

Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"

Михаил Шпир

Оскорбил ветеранов АТО: во Львове проучили антиукраинского провокатора, а он угрожает полицией (видео)

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева рассказала, кто заменит ее в "Время и Стекло"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер