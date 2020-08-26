- 17:57 Если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то Зеленский не досидит до конца каденции, — эксперт
- 17:45 Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"
- 17:19 В Раде обсудили письмо Кравчука о выборах в ОРДЛО: что решили
- 17:14 Умер самый пожилой хоккеист мира
- 17:06 Шаурма больше не в моде: Зеленского засекли в Днепре с бургером
- 16:50 Материковая Украина возобновляет сообщение с Крымом: названа дата
- 16:30 Оскорбил ветеранов АТО: во Львове проучили антиукраинского провокатора, а он угрожает полицией
- 16:02 «Укрзалізницю» возглавил Владимир Жмак: кто это такой
- 15:59 Крыму воды не видать: Данилов заявил, что "гуманитарной катастрофы" на оккупированном полуострове нет
- 15:50 Глава Днепропетровского облсовета Олейник отказывается агитировать за Зе-команду
- 15:31 Стало известно, кто заменит оскандалившегося Балоня на посту главы Кировоградской ОГА
- 15:29 Заставляли людей работать бесплатно и держали в жутких условиях: под Днепром разоблачили «реабилитационные центры»
Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"
Майор ВСУ Владимир Холодный, совершивший наезд на курсанток Украинской военно-медицинской академии в Киеве 25 августа, перевелся в учебное заведение только в июле и преподавателем не был. Об этом на брифинге заявил начальник академии, полковник медицинской службы Валерий Савицкий.
По его словам, Холодный представил хорошие служебные рекомендации и награды.
«Мне стыдно как руководителю, что я за хорошими служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил этот наезд», — цитирует Савицкого Укринформ.
Оказалось, что правонарушитель в июле приступил к исполнению обязанностей как офицер управления.
Тем временем состояние троих пострадавших курсанток оценивается как стабильно тяжелое.
Они госпитализированы в Главный военный клинический госпиталь. У двоих девушек диагностирован травматический отрыв ног, а третья получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени.
Напомним, после того, как экспертиза подтвердила опьянение майора, ему грозит до восьми лет тюрьмы.290
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"
Оскорбил ветеранов АТО: во Львове проучили антиукраинского провокатора, а он угрожает полицией (видео)
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 744 мм