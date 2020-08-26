После смерти многолетнего генсека Леонида Брежнева часть руководства СССР понимала: Советский Союз входит в глубокий социально-экономический кризис. Спасти советскую империю, наведя порядок в ней административно-чекистскими методами пытался старый кагебист Юрий Андропов. Его молодой ставленник Михаил Горбачев то же самое хотел сделать путем реформ и транформаций. Но вряд ли они представляли, что ожидает СССР уже через несколько лет. Могли ли попытки этих генсеков сохранить Советский Союз и действительно ли Украина получила независимость «на блюдечке с голубой каемочкой», «ФАКТАМ» рассказал Владимир Василенко — соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины, юрист-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

«Позиция Украины сыграла решающую роль в разрушении и дезинтеграции Советского Союза»

— Вы непосредственно были причастны к возрождению независимости Украины: участвовали в организации Народного Руха Украины за перестройку, в написании Декларации о государственном суверенитете. Но тогда о развале СССР речь еще не шла, хотя лозунг «Москва-мама, мы хотим осиротеть» уже приобретал популярность. По вашему мнению, могли ли быть успешными попытки Андропова и Горбачева реформировать и сохранить Союз?

- Нельзя однозначно говорить, что когда в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия создавался Рух, не шла речь о дезинтеграции Советского Союза и восстановлении независимости Украины. Рух был разнородным по своему составу. В нем были участники разнообразных неформальных, как тогда называли, общественных организаций, люди с билетами членов КПСС и диссиденты, представители творческих профессий и узники сталинско-брежневских концлагерей.

Доминирующей при создании Руха была идея культурного возрождения Украины, сохранения ее национальной идентичности, реформирования и даже демонтажа коммунистической системы, которая уничтожала Украину как нацию. Некоторые представители Руха уже тогда ставили вопрос о том, что Советский Союз — это структура, которая не должна существовать или, по крайней мере, должна быть реорганизована таким образом, чтобы союзным республикам создать условия для свободного развития как национальных государств.

Часть Руха воспринимала идею Горбачева о заключении союзного договора, который бы установил новую модальность отношений между союзными республиками. Но часть была против заключения такого договора, считала, что основной для дальнейшего развития Украины как национального государства должна быть именно Декларация о государственном суверенитете Украины, принятая Верховным Советом 16 июля 1990 года. И в случае, если даже будет разрабатываться новый договор, он должен базироваться на принципах Декларации, а не на тех принципах, которые старался навязать Горбачев и которые были призваны лишь модернизировать, а не ликвидировать старую административно-командную систему и централизованные имперские структуры.

Могли ли попытки Андропова, а потом Горбачева сохранить Союз? Я уверен, что не могли. Андропов открыто, а Горбачев скрытно, прикрываясь демагогическими лозунгами, старались сохранить коммунистическую систему и, соответственно, Советский Союз как централизованную, управляемую из Кремля империю. Но это было нереально, потому что коммунистическая система с самого начала была саморазрушающейся. Она держалась на грубом насилии, страхе и лжи. Силовые методы управления обществом сопровождались тотальной идеологической обработкой всего населения, начиная с детского садика. Людям навязывались и втолковывались догмы, которые не имели ничего общего с нормальным цивилизационным развитием общества, с естественными объективными закономерностями его построения.

Те, кто не разделял эти догмы и протестовал против них, подвергались жестким репрессиям. Начиная с 1917 года и до конца Советского Союза систематически происходили репрессии — длительное время массовые, а затем точечные — в отношении несогласных с коммунистическим режимом. Конечно, репрессии порождали в обществе атмосферу страха. Коммунистическая система исчерпала свой потенциал, когда рухнули три столпа, на которых она базировалась — насилие, страх и ложь.

Под давлением общества коммунисты были лишены монополии на власть — из советских конституций исключили положение о руководящей и направляющей роли компартии, были осуждены и запрещены политические репрессии, общество освободилось от страха, были восстановлены свобода слова и другие гражданские и политические права человека.

В то время позиция Украины сыграла решающую роль в разрушении и дезинтеграции Советского Союза. Украина принципиально возражала против разработанного в Кремле нового союзного договора и отказалась его подписывать. Кремлевское руководство считало, что без Украины создание какого-либо Союза было невозможным. Поэтому твердый отказ Киева подписать договор породил ГКЧП — московский путч 19 августа 1991 года. Но его провал через два дня ускорил выход Украины и других республик из СССР.

Члены ГКЧП выступили против проводившейся Горбачевым политики перестройки и преобразования СССР в Союз Независимых Государств

Существует мнение, что независимость Украины «упала с неба» как случайный результат провала ГКЧП. Такая трактовка — политтехнологический прием, используемый российской пропагандой для обоснования своего тезиса: «Государство Украина на политической карте мира — исторический парадокс и аномалия, которая должна исчезнуть после возвращения этой части „русского мира“ в Россию». Эта идеологема целенаправленно используется как инструмент культивирования комплекса неполноценности в украинцах, сомнений в способности украинской нации иметь собственную государственность, дискредитации самой идеи нашей государственности. И использование этой идеологемы некоторыми украинскими политологами и политиками не делает им чести.

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР 346 голосами приняла Акт провозглашения независимости Украины

Непредвзятый анализ свидетельствует, что принятый Верховным Советом УССР 24 августа 1991 года Акт провозглашения независимости Украины был не одномоментным случайным событием, а результатом и этапом напряженной борьбы украинцев за восстановление национальной государственности в новейший период современной истории. В мирных условиях были продолжены традиции национально-освободительной борьбы, в которой в течение столетий украинцы проливали кровь и отдавали свои жизни за свободу и независимость нации.

В 1990 году разработка Декларации о государственном суверенитете Украины происходила в жестком политическом противостоянии депутатов национально-демократической «Народной Рады» и коммунистической «группы 239» в Верховном Совете УССР. Принятая 16 июля 1990 года Декларация стала программой мирного эволюционного восстановления независимости Украины. В ходе ее реализации в 1990−91 годах целенаправленными усилиями национально-демократических сил в Украине была создана нормативно-правовая база, отсекавшая ее от имперского центра. И формальное провозглашение украинской независимой государственности было лишь вопросом времени, подходящего исторического момента. Который и наступил в августе 1991-го. И именно Акт провозглашения независимости Украины привел к развалу СССР, а не наоборот. Борьба Украины сыграла решающую роль в дезинтеграции СССР и окончательной ликвидации коммунистической тоталитарной системы.

«Уже в момент подписания Соглашения о создании СНГ у Украины и России был кардинальный конфликт интересов»

— Вы в свое время выдвигали идею конфедеративного союза независимых государств — была ли она реализована при создании СНГ? И почему этот проект оказался практически мертворожденным — тому были объективные причины, или все произошло как с подписанными после Переяславской рады Мартовскими статьями 1654 года о союзе Гетьманщины и Московского царства, когда Московия трактовала договор только в свою пользу?

— Действительно, в конце 1989-начале 1990 года я подготовил проект создания конфедерации, которая должна была заменить СССР. Эта идея была выдвинута как альтернатива готовящемуся в Москве союзному договору. Проект был поддержан другими украинскими юристами. Предлагаемые нами принципы построения союза не были восприняты кремлевским руководством — Кремль не желал отпускать союзные республики на волю. Те варианты союзного договора, которые предлагала команда Горбачева, были направлены на сохранение Советского Союза, видоизмененных имперских структур и строились на отрицании независимой государственности суверенных республик.

Подписанное 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще соглашение о создании СНГ базировалось уже на совсем других принципах. Это было соглашение между полностью суверенными государствами. Правда, в нем были отдельные сомнительные формулировки, не вполне совместимые с Декларацией о государственном суверенитете Украины. Их можно было толковать по-разному и в будущем они могли быть использованы как инструмент создания неоимперских структур под прикрытием СНГ.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств подписали 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белорусии

Поэтому по моей инициативе — я в то время был главным научным консультантом группы научных консультантов Секретариата Верховной Рады (в 1991 году Верховный Совет УССР был переименован в Верховную Раду Украины. — Авт.) — при ратификации Соглашения о создании СНГ Рада 10 декабря 1991 года сделала оговорки практически ко всем статьям этого соглашения. Они свели на нет все те положения, которые могли стать основанием для превращения СНГ в новую имперскую наднациональную структуру. Никаких формальных возражений против них не было выдвинуто ни Россией, ни Беларусью. Дальнейшие события развивались так, как их видела независимая Украина, а не так, как их видели в Кремле. (Кстати, оригинал Беловежских соглашений исчез. Как и оригинал Мартовских статей. Впрочем, в отличие от последних, остались заверенные копии подписанного в Вискулях договора. — Авт.)

Сравнивать соглашение о роспуске СССР и создании СНГ с Мартовскими статьями 1654 года не совсем корректно. В 1654 году был заключен двусторонний военно-политический договор между Московским царством и украинским казацким государством. Им создавался военно-политический союз. Практически Украина, не поступаясь суверенитетом, номинально признавала протекцию российского царя и брала на себя обязательство не поддерживать отношений с Польшей и Турцией. В свою очередь Россия обязывалась оказывать военную помощь Украине, которая в то время вела борьбу с Польшей, Турцией и Крымским ханством.

С течением времени Россия, систематически нарушая переяславские договоренности 1654 года, постепенно навязывала Украине все более и более кабальные условия, что вело к ее инкорпорации в состав России. Этот процесс ускорился после Полтавской битвы, когда российское царство одержало победу над объединенными шведско-украинскими войсками.

В 1991 году ситуация была несколько иная. Тогда — сначала создавшие в свое время СССР Украина, Россия и Беларусь, а вскоре к ним присоединились и остальные бывшие советские республики, кроме стран Балтии — независимые государства заключили многосторонний договор. Движущей силой заключения этого соглашения были Россия и Украина. Однако они трактовали его с разных позиций. Россия рассматривала создание СНГ как средство восстановления империи в новой ипостаси. Украина же видела в Соглашении о создании СНГ механизм завершения мирной дезинтеграции Советского Союза. То есть между ними существовал кардинальный конфликт интересов.

Сам факт подписания Соглашения был позитивным. Россия, как центр, как ядро империи, соглашалась с тем, что Советский Союз прекратил свое существование как геополитическая реальность. То есть был зафиксирован факт смерти СССР, при этом произошла не насильственная, а естественная смерть. В этом — значение Соглашения о создании СНГ.

Но в дальнейшем Украина отказалась подписывать Устав СНГ и юридически была лишь основательницей и участницей СНГ, но не членом организации. Во многих договорах, заключенных в рамках СНГ, Украина не участвовала вообще. А значительную часть договоров делегации Украины подписывали с оговорками. Огромное их количество оказались мертворожденными, они никогда воплощались в жизнь.

Все усилия российского руководства втянуть Украину в реализацию программ и проектов, в которых просматривались попытки формирования имперских структур, встречали отпор и никогда не были реализованы.

— Ведущие государства мира не слишком желали развала СССР, им хотелось просто ослабить конкурента, великана с ядерной дубинкой. И только когда состоялся парад суверенитетов, пришлось смириться и поддержать новые суверенные государства.

— Короткий период, который предшествовал распаду Советского Союза, сопровождался демагогией Горбачева о демократизации, новом политическом мышлении, новом мировом порядке, об отказе СССР от экспансионистской политики и т. д. Западные лидеры поверили, что советская империя может быть реформирована на демократических основах. Однако они не понимали природу СССР, природу коммунистического режима. Эта система была построена таким образом, что ее невозможно было реформировать — нужно было добиваться ее уничтожения и исчезновения.

Ведущие западные державы, в том числе и США, надеясь на демократизацию СССР, определенное время старались помочь Горбачеву сохранить империю под личиной нового союзного договора. И серьезные усилия западных лидеров в 1990—1991 годах были направлены на то, чтобы оказывать давление на Украину и переубедить ее руководство в том, что Украина не должна выходить из СССР, Советский Союз должен сохраняться.

Достаточно вспомнить выступления Маргарет Тетчер в 1990 году в Верховном Совете, а потом в 1991 году, за две недели до провозглашения независимости Украины, известное обращение к украинским парламентариям Буша-старшего, когда он сказал: «Свобода — это не то же самое, что независимость».

Западные государства исходили из того, что им лучше иметь дело с одним субъектом, руководители которого им знакомы, чем с 15-ю субъектами и неизвестными лидерами, неясными геополитическими установками. А поскольку СССР являлся ядерной державой, то одним из главных аргументов было: если распадется Советский Союз, то по миру распространится неконтролируемое ядерное оружие. И Горбачев, и его команда активно эксплуатировали этот тезис, они пугали Запад. Мол, окажите воздействие на Украину, поскольку украинская сторона, которая требовала независимости и не хотела подписывать новый союзный договор, приведет к распространению ядерного оружия в мире.

И это влияло на позицию западных государств определенным образом. Но это не влияло на позицию Народного Руха Украины и большинства украинского общества, поддержавшего Рух. Воля украинского народа материализовалась в результатах Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, когда более 90% проголосовавших одобрили Акт провозглашения независимости Украины.

Продолжение интервью с Владимиром Василенко, который расскажет, почему не был создан Международный трибунал для бывшего СССР и что сможет поставить Россию на колени, читайте в ближайшие дни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», треть украинцев до сих пор сожалеет о распаде СССР.

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