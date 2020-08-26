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Полиция заблокировала движение троллейбусов во "взбунтовавшихся" Черновцах

18:11 26 августа 2020
Полиция заблокировала движение троллейбусов во «взбунтовавшихся» Черновцах

В Черновцах, попавших в «красную карантинную зону», 26 августа прекратили курсировать троллейбусы. Как сообщает местный интернет-ресурс MolBuk, это произошло после того, как патрульные пытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, осуществлявшего перевозку пассажиров.

В комментарии журналистам исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина подтвердил данные об инциденте, который произошел в районе Калиновского рынка, отметив, что водителю пришлось высадить пассажиров, хоть штрафа и удалось избежать.

После этого полиция прямо запретила предприятию осуществлять пассажирские перевозки.

«Полиция подчиняется непосредственно Киеву», — ответил он на вопрос, почему патрульные не приняли во внимание решение Черновицкого городского совета, который отказался ужесточать карантин в городе.

Напомним, Черновицкая область является вторым регионом в Украине по численности жертв коронавирусного заболевания с начала пандемии.

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