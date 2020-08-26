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Ради удара Зеленского по мячу матч Кубка Украины по футболу отложили почти на час (фото)
Президент Владимир Зеленский на 50 минут задержал матч первого предварительного раунда Кубка Украины «Кривбасс» — «Черкасчина» в родном городе — Кривом Роге.
Зеленский должен был выступить с речью перед стартом встречи, однако в итоге слово не взял, но сделал первый удар по мячу. Напомним, еще в мае спортивная арена города мало походила на стадион.
Фото «решающего» президентского удара появилось в сети.
По словам журналиста Алексея Мандзия в интервью Трибуне, на стадион пускали только по специальному приглашению.
Отметим, что презентация обновленного футбольного клуба «Кривбасс» состоялась на стадионе «Горняк» 20 августа. Именно вместо этого коллектива во Второй лиге Украины будет выступать «Кривбасс». Тогда же была представлена новая форма команды, выполненная в красно-белых цветах. Фанатам также представили обновленный гимн и эмблему клуба.
По словам президента «Кривбасса» Константина Караманица, бюджет команды составит порядка 30−40 миллионов гривен. Это позволит команде бороться за самые высокие места и попадание в Первую лигу. Домашние матчи «Кривбасс» будет проводить на стадионе «Горняка» до завершения капремонта главной арены города — стадиона «Металлург».
Напомним, во время визита в Днепропетровскую область Зеленского засекли в Днепре с бургером.170
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