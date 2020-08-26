Кабмин ввел ограничения в зеленой карантинной зоне: что запрещено

Одновременно с продлением карантина на два месяца Кабинет Министров расширил и ограничения в так называемой «зеленой» карантинной зоне.

Так, в дополнение к обычным ограничениям в этих регионах, к которым относится в т. ч. Киев, будут запрещены:

проведение дискотек;

работа развлекательных заведений (ночных клубов);

деятельность заведений общественного питания по организации досуга (речь идет прежде всего о празднованиях свадеб, корпоративов и т. д. ).

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, проведение концертов запрещается, однако это не распространяется на заведения культуры, для которых проведение таких мероприятий в течение последнего года было основным видом деятельности.

Напомним, 26 августа Кабмин также запретил иностранцам въезд в Украину до конца сентября. Запрет распространяется также на паломников, традиционно посещающих Умань в сентябре на Рош ха-Шана.



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