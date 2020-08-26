- 19:22 В Киеве 26-27 августа бесплатно покажут фильмы под открытым небом: где, что и когда можно посмотреть
- 19:04 Кабмин ввел ограничения в зеленой карантинной зоне: что запрещено
- 18:50 В Николаеве опоздавший пассажир «заминировал» киевский поезд
- 18:40 Ради удара Зеленского по мячу матч Кубка Украины по футболу отложили почти на час
- 18:40 30-градусная жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце лета и начале осени
- 18:11 Полиция заблокировала движение троллейбусов во "взбунтовавшихся" Черновцах
- 17:57 Если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то Зеленский не досидит до конца каденции, — эксперт
- 17:45 Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"
- 17:19 В Раде обсудили письмо Кравчука о выборах в ОРДЛО: что решили
- 17:14 Умер самый пожилой хоккеист мира
- 17:06 Шаурма больше не в моде: Зеленского засекли в Днепре с бургером
- 16:50 Материковая Украина возобновляет сообщение с Крымом: названа дата
Кабмин ввел ограничения в зеленой карантинной зоне: что запрещено
Одновременно с продлением карантина на два месяца Кабинет Министров расширил и ограничения в так называемой «зеленой» карантинной зоне.
Так, в дополнение к обычным ограничениям в этих регионах, к которым относится
- проведение дискотек;
- работа развлекательных заведений (ночных клубов);
-
деятельность заведений общественного питания по организации досуга (речь идет прежде всего о празднованиях свадеб, корпоративов
и т. д.).
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, проведение концертов запрещается, однако это не распространяется на заведения культуры, для которых проведение таких мероприятий в течение последнего года было основным видом деятельности.
Напомним, 26 августа Кабмин также запретил иностранцам въезд в Украину до конца сентября. Запрет распространяется также на паломников, традиционно посещающих Умань в сентябре на Рош ха-Шана.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 744 мм