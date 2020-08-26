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Украина

Кабмин ввел ограничения в зеленой карантинной зоне: что запрещено

19:04 26 августа 2020
Министр здравоохранения Максим Степанов

Одновременно с продлением карантина на два месяца Кабинет Министров расширил и ограничения в так называемой «зеленой» карантинной зоне.

Так, в дополнение к обычным ограничениям в этих регионах, к которым относится в т. ч. Киев, будут запрещены:

  • проведение дискотек;
  • работа развлекательных заведений (ночных клубов);
  • деятельность заведений общественного питания по организации досуга (речь идет прежде всего о празднованиях свадеб, корпоративов и т. д.).

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, проведение концертов запрещается, однако это не распространяется на заведения культуры, для которых проведение таких мероприятий в течение последнего года было основным видом деятельности.

Напомним, 26 августа Кабмин также запретил иностранцам въезд в Украину до конца сентября. Запрет распространяется также на паломников, традиционно посещающих Умань в сентябре на Рош ха-Шана.

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