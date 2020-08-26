У Одесской таможни новый начальник: кто такой Денис Пудрик

Главой Одесской таможни, где весной 2020 года разразился скандал из-за чиновников-мздоимцев, официально стал Денис Пудрик, который с начала июля числился заместителем главы этого регионального ведомства.

Денису Пудрику 43 года, он имеет три высших образования: в сфере менеджмента внешнеэкономической деятельности, правоведения и государственного управления. Однако милее всего оказалась работа именно в таможенном ведомстве, где он обосновался еще с 1998-го в качестве инспектора поста «Донецк — аэропорт».

С 2005 года он на руководящей работе, возглавлял целый ряд региональных таможен: Черниговскую, Бердичевскую, Львовскую, Луганскую и Крымскую. Последней руководил трижды — в 2010 — 2011, 2012 — 2013 и 2013 — 2014 годах.

Помимо того, был заместителем и первым заместителем руководителей Донецкой, Мариупольской, Восточной и Кировоградской таможнях.

После аннексии Крыма являлся заместителем руководителя Кировоградской таможни, но в 2015 году был люстрирован и уволен: подпал под критерии очистки власти от кадров Януковича. В январе текущего года Кировоградский городской административный суд отменил решение об увольнении Пудрика. Более того, из-за вынужденного прогула таможня, по решению суда, должна выплатить истцу 677 тысяч гривен.

До нынешнего назначения заслуженный таможенник был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.

Судя по официальной декларации, Денис Валерьевич и его семья живут отнюдь не бедно: квартира в столице площадью 114,3 кв. м., дачный дом (219,3 кв. м) с землей (610 кв. м) под Киевом, в Донецке — квартира 159,9 кв. м. Также — квартиры в Турции (120 кв. м), в Симферополе (138,7 кв. м), жилой дом в Симферополе (714,9 кв. м) и земля под ним (2000 кв. м).

Задекларированы также четыре пары часов: CORUM, ZENITH, ROLEX и BREGUET, шуба и полушубок супруги Натальи Пудрик, а также несколько комплектов ювелирных изделий, стоимость которых не указана в декларации.

Денису Пудрику принадлежит Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC стоимостью 2 млн 304 тыс. грн. и Renault Dokker. На супругу нового начальника таможни записан Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.

Небезынтересный факт: отец Дениса Пудрика — Валерий Пудрик — был нардепом второго созыва в 1994—1998 годах. А вот Денис Валериевич баллотировался на внеочередных выборах в парламент в 2019 году по списку партии «Батькивщина» под № 55.

Напомним, в этот же день, 26 августа, Кабмин назначил председателем правления компании «Укрзалізниця» Владимира Жмака. А накануне Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций ВСУ. Им стал генерал-майор Григорий Галаган.

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