27.31 / 27.55 32.03 / 32.47
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Польша готовится запретить авиасообщение с Украиной

20:08 26 августа 2020
Польша готовится запретить авиасообщение с Украиной

МИД Польши не исключил включение Украины уже с 1 сентября 2020 года в список стран, откуда временно будут запрещены авиарейсы в Польшу.

Дипломаты связывают это с ухудшением ситуации с COVID-19 в нашей стране и предупреждают о необходимости не планировать новые полеты за границу, сообщает Лига.

Отмечается, что в последний раз список стран, откуда полеты временно запрещены, Польша обновила 25 августа. На данный момент он включает 43 страны, среди которых — США, Россия, Сербия и Молдова.

В следующий список будет обновляться 1 сентября.

Напомним, 26 августа Кабмин запретил въезд в Украину иностранцев.

300

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Чекалкин

Самый популярный предмет в Гарварде – гедоника — наука о стремлении к счастью, — Дмитрий Чекалкин

Министр здравоохранения Максим Степанов

Кабмин ввел ограничения в зеленой карантинной зоне: что запрещено

Польша готовится запретить авиасообщение с Украиной

Польша готовится запретить авиасообщение с Украиной

Мужчины плакали от боли: в сети показали чудом уцелевшее видео из автозака с протестующими в Минске (18+)

Мужчины плакали от боли: в сети показали чудом уцелевшее видео из автозака с протестующими в Минске (18+)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер