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Польша готовится запретить авиасообщение с Украиной
МИД Польши не исключил включение Украины уже с 1 сентября 2020 года в список стран, откуда временно будут запрещены авиарейсы в Польшу.
Дипломаты связывают это с ухудшением ситуации с COVID-19 в нашей стране и предупреждают о необходимости не планировать новые полеты за границу, сообщает Лига.
Отмечается, что в последний раз список стран, откуда полеты временно запрещены, Польша обновила 25 августа. На данный момент он включает 43 страны, среди которых — США, Россия, Сербия и Молдова.
В следующий список будет обновляться 1 сентября.
Напомним, 26 августа Кабмин запретил въезд в Украину иностранцев.
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