Украинские чиновники в очередной раз заговорили о возвращении обязательного техосмотра для всех видов транспортных средств. Напомним, что на сегодняшний день такую проверку проходит лишь коммерческий транспорт. Причем сейчас это уже не просто абстрактные разговоры — технический экзамен для машин могут ввести в действие в конце нынешнего года. Под эту процедуру готов соответствующий законопроект Мининфраструктуры. Такая поспешность якобы обусловлена необходимостью выполнения требований Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и повышения безопасности дорожного движения, на которую, как утверждают авторы проекта, негативно влияет плохое техническое состояние отечественного автопарка.

Частным легковушкам придется проходить техосмотр каждые два года

Оказывается, за основу законопроекта Мининфраструктуры был взят документ, подготовленный еще год назад и до недавних пор пылившийся в недрах ведомства, — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны». Правда, за это время законопроект претерпел целый ряд изменений, но ключевые моменты остались прежними: предлагается ввести периодический техосмотр для частной техники и придорожные проверки, водителей-профессионалов обяжут получать дополнительные корочки, подтверждающие их квалификацию, а грузовики и автобусы собираются оборудовать спецприборами, позволяющими контролировать режимы езды и ограничивать скорость движения.

Техосмотр хотят переименовать, чтобы не возникало ассоциаций с тем напрочь коррупционным, который в недавнем прошлом проводила Госавтоинспекция (напомним, что эта процедура была отменена в Украине в 2011 году именно из-за ее коррупционной составляющей). Теперь это будет «проверка транспорта на пригодность к эксплуатации (ПТПЭ)». По задумке чиновников Мининфраструктуры технический экзамен будет существовать в двух видах: периодическая проверка транспорта с четко установленными сроками проведения и придорожный осмотр коммерческого транспорта. Предусмотрено, что такие придорожные проверки будут осуществляться независимо от установленных сроков периодического техосмотра и могут проводиться прямо на дороге.

Упомянутый законопроект устанавливает для каждого типа транспорта свою периодичность проведения ПТПЭ. Так, частные легковушки и легкие грузовики с максимальной массой до 3,5 тонны включительно станут проходить его через четыре года с даты первой регистрации, а затем каждые два года; такси для перевозки пассажиров — через один год с даты первой регистрации, а затем ежегодно; автобусы, микроавтобусы — через один год с даты первой регистрации, а затем — каждые полгода; грузовики, прицепы и полуприцепы с максимальной массой более 3,5 тонны — через один год с даты первой регистрации, а затем ежегодно; мотоциклы с двигателем объемом 125 кубических сантиметров и более или с электродвигателем мощностью 4 кВт — через два года с даты первой регистрации, а затем каждые два года.

Помимо этого, чиновники Мининфраструктуры предлагают задекларировать норму о том, что независимо от времени последнего обязательного ПТПЭ осмотр также необходимо будет проходить в следующих случаях:

при перерегистрации транспортного средства в связи со сменой собственника;

при изменении типа, назначения, состава или параметров конструкции транспорта путем установки кабины, кузова или их деталей, спецоборудования и номерных агрегатов, не предусмотренных техдокументацией;

при ДТП, в результате которого были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения (подвеска, рулевое, подушки безопасности, тормоз и деформация кузова).

В последней редакции законопроекта его инициаторы убрали спорную норму, согласно которой внеочередной техосмотр грозил автомобилям, выезжающим из Украины за границу. Видимо, замечания небезразличной общественности дошли до ушей чиновников. Но еще одно слабо объяснимое требование о необходимости проведения дополнительного техэкзамена при перерегистрации транспорта, по-прежнему осталось в документе. По мнению чиновников Мининфраструктуры, очевидно, что исправная машина с действующим талоном техосмотра, попав в руки нового хозяина, сразу же становится неисправной. Чем это можно объяснить, кроме непреодолимого желания как можно чаще класть деньги в закрома родины или чьи-то частные? Логически — ничем.

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При успешном прохождении ПТПЭ владельцу исправного транспорта будет выдаваться своего рода талон техосмотра — свидетельство о пригодности автомобиля к эксплуатации. Оно будет существовать в электронной и бумажной форме.

Авторы законопроекта предусмотрели и льготные категории транспорта, которым не нужно сдавать техэкзамен. К таковым счастливчикам относятся:

транспортные средства со скоростью не более 25 километров в час;

коллекционный и антикварный транспорт;

спортивные машины;

автомобили, на которые распространяется дипломатическая неприкосновенность;

транспорт, использующийся для перевозки цирков и тракторы, скорость которых не превышает 40 километров в час;

сельхозтехника и транспорт с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.

В Мининфраструктуры предлагают внедрить еще и внеплановые — так называемые придорожные проверки транспортных средств на пригодность к эксплуатации. По задумке авторов законопроекта это будут неожиданные проверки с целью выявления неисправного транспорта. Причем если в предыдущей редакции законопроекта от 2019 года эта процедура грозила только коммерческому транспорту, то в нынешнем варианте документа это уточнение убрали. То есть техсостояние неожиданно могут проверить у любой машины, в том числе и у частной, владелец которой больше всех заинтересован в ее безопасности. Кстати, придорожная проверка будет состоять из двух этапов: начального и углубленного.

В ходе начального техэкзамена проверяется наличие и подлинность свидетельства о пригодности транспортного средства к эксплуатации; проводится визуальная оценка техсостояния и проверяется, были ли устранены несоответствия, выявленные во время предыдущих проверок. Далее транспортное средство направляется для углубленной придорожной проверки в ближайший пункт проведения ПТПЭ.

Если в ходе углубленной проверки выяснится, что транспорт имеет технические несоответствия, то имеющееся свидетельство о пригодности его к эксплуатации аннулируется и ему необходимо ехать на СТО для устранения неисправностей, а после этого повторно сдавать технический экзамен. А вот когда при углубленной проверке техническая исправность транспорта подтвердится, то он получает иммунитет от прохождения придорожных проверок на три месяца.

Представляете, вы спешите по делам, и тут вас выдергивают из потока, не обращая внимания на ваши возражения, и начинают проверять. На что рассчитано нормирование такого грубого вмешательства в наши планы, как не на ответные попытки, дав взятку, откупиться от него? Кто-нибудь проверяет законопроекты на коррупционную составляющую?

Автобусы и грузовики оснастят приборами, контролирующими режимы езды, и ограничителями скорости

Законопроект затрагивает не только сферу проведения техосмотров. В частности, для повышения безопасности пассажирских и грузовых перевозок предлагается повысить требования к водителям, занимающимся такой деятельностью, и усилить контроль над их работой. Водителям придется проходить начальную и периодическую подготовку и получать свидетельство о профессиональной компетентности. По мнению авторов проекта, это позволит исключить частые на сегодня ситуации, когда, к примеру, пассажиров на маршрутах перевозят неопытные люди, ранее управляющие грузовиками, сельхозтехникой и т. п.

Контроль за работой водителей-профессионалов собираются повысить путем введения тахографов — контрольных устройств, предназначенных для отображения записи, печати, хранения и регистрации в автоматическом или полуавтоматическом режиме информации о движении грузовиков и автобусов, а также режимов труда и отдыха водителей.

Коммерческий автотранспорт также предлагают оборудовать устройствами для ограничения скорости. Ими хотят оснащать транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более девяти (включая место водителя) или перевозки грузов автомобилем максимально допустимой массой более 3,5 тонны.

Процедуры проверки транспорта на пригодность к эксплуатации и придорожные проверки начнут проводить через год после принятия закона. А до указанного срока техосмотр придется проходить в следующих случаях:

при регистрации/перерегистрации транспортного средства;

при изменении или модификации систем или их составляющих, влияющих на безопасность дорожного движения или окружающей среды;

при ДТП, в результате которого были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения транспортного средства (колеса, подвеска, зоны деформации, подушки безопасности, рулевое и тормоза).

Что же касается других новшеств, то транспорт, осуществляющий международные перевозки пассажиров и грузов, должен быть оборудован устройствами для ограничения скорости через один год после вступления закона в силу, а для внутренних перевозок — через два года после этого. А транспортные средства, задействованные на внутренних перевозках пассажиров, через год после принятия закона должны быть оснащены аналоговыми или цифровыми тахографами.

Авторы законопроекта готовы зарегистрировать его в Верховной Раде в начале четвертой сессии, чтобы принять как можно быстрее. Политическая воля для этого есть, говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Мы же со своей стороны хотим напомнить главе Мининфраструктуры, что девять лет назад техосмотр был ликвидирован в Украине, так как эта процедура превратилась в банальную покупку талонов ТО. Возвращение к техническим проверкам с высокой вероятностью грозит снова обернуться поборами с владельцев транспортных средств.

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