Виновника нашумевшего ДТП с курсантками в Киеве арестовали без права залога

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для майора ВСУ Владимира Холодного, совершившего наезд на курсанток Украинской военно-медицинской академии в Киеве 25 августа.

Как сообщили ТСН, офицер проведет 2 месяца под стражей без права на внесение залога.

При этом прокуратура настаивала на аресте с залогом в 1 млн гривен, а защита офицера — на домашнем аресте.

Напомним, в случае признания вины Холодному грозит 8 лет лишения свободы.

Тем временем состояние травмированных девушек остается тяжелым.

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter