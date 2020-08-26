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Украина

Виновника нашумевшего ДТП с курсантками в Киеве арестовали без права залога

20:56 26 августа 2020
Шевченковский районный суд

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для майора ВСУ Владимира Холодного, совершившего наезд на курсанток Украинской военно-медицинской академии в Киеве 25 августа.

Как сообщили ТСН, офицер проведет 2 месяца под стражей без права на внесение залога.

При этом прокуратура настаивала на аресте с залогом в 1 млн гривен, а защита офицера — на домашнем аресте.

Напомним, в случае признания вины Холодному грозит 8 лет лишения свободы.

Тем временем состояние травмированных девушек остается тяжелым.

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