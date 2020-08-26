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Виновника нашумевшего ДТП с курсантками в Киеве арестовали без права залога
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для майора ВСУ Владимира Холодного, совершившего наезд на курсанток Украинской военно-медицинской академии в Киеве 25 августа.
Как сообщили ТСН, офицер проведет 2 месяца под стражей без права на внесение залога.
При этом прокуратура настаивала на аресте с залогом в 1 млн гривен, а защита офицера — на домашнем аресте.
Напомним, в случае признания вины Холодному грозит 8 лет лишения свободы.
Тем временем состояние травмированных девушек остается тяжелым.159
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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