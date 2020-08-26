Зеленский опоздал на футбол из-за Помпео: о чем говорили

В Офисе президента Владимира Зеленского объяснили опоздание главы государства на футбольный матч в Кривом Роге.

Как оказалось, по прибытию Зеленского в аэропорт ему позвонил государственный секретарь США Майк Помпео, который поздравил президента Украины с Днем Независимости Украины. Кроме того, стороны обсудили вопросы, важные как с точки зрения межгосударственных отношений, так и с точки зрения развития ситуации на Донбассе.

В Офисе напомнили, что изменения в рабочем графике глав государств в мире достаточно распространены, и с пониманием воспринимаются любым демократическим обществом.

Напомним, накануне в интервью Euronews Зеленский заявил, что хочет после окончания президентства спокойно ходить по улицам Украины.

Фото Офиса президента Украины

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