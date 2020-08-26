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Зеленский опоздал на футбол из-за Помпео: о чем говорили
В Офисе президента Владимира Зеленского объяснили опоздание главы государства на футбольный матч в Кривом Роге.
Как оказалось, по прибытию Зеленского в аэропорт ему позвонил государственный секретарь США Майк Помпео, который поздравил президента Украины с Днем Независимости Украины. Кроме того, стороны обсудили вопросы, важные как с точки зрения межгосударственных отношений, так и с точки зрения развития ситуации на Донбассе.
В Офисе напомнили, что изменения в рабочем графике глав государств в мире достаточно распространены, и с пониманием воспринимаются любым демократическим обществом.
Напомним, накануне в интервью Euronews Зеленский заявил, что хочет после окончания президентства спокойно ходить по улицам Украины.
Фото Офиса президента Украины238
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Охрана Зеленского отрицает факт насилия в отношении активистов в Днепре, но ребро девушке таки сломали (видео)
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