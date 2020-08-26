Охрана Зеленского отрицает факт насилия в отношении активистов в Днепре, но ребро девушке таки сломали (видео)

В Днепре охранники президента Зеленского применили силу к активистам общественного объединения «Рух опору капутуляції», когда они попытались подойти к нему. Напомним, президент провел однодневную рабочую поездку в свой родной регион.

На видео, которое опубликовали активисты, их соратница пытается подойти к президенту, но ее удерживают охранники. При этом в ее адрес активистки звучат ненормативные выражения.

Впоследствии региональный координатор «Руха» Андрей Денисенко сообщил, что пострадавшей активистке Алине Новиковой во время инцидента сломали ребро. Справка также выложена в сеть.

Фотокопия справки о переломе

Тем временем в Управлении государственной охраны сделали официальное заявление, в котором распространенная СМИ информация названа манипулятивной и не соответствующей действительности.

«Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации», — говорится в заявлении.

Напомним, в конце июля СМИ показали, как кортежи Зеленского нарушают правила дорожного движения.

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