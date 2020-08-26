27.31 / 27.55 32.03 / 32.47
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Охрана Зеленского отрицает факт насилия в отношении активистов в Днепре, но ребро девушке таки сломали (видео)

22:20 26 августа 2020
Охрана Зеленского отрицает факт насилия в отношении активистов в Днепре, но ребро девушке таки сломали (видео)

В Днепре охранники президента Зеленского применили силу к активистам общественного объединения «Рух опору капутуляції», когда они попытались подойти к нему. Напомним, президент провел однодневную рабочую поездку в свой родной регион.

На видео, которое опубликовали активисты, их соратница пытается подойти к президенту, но ее удерживают охранники. При этом в ее адрес активистки звучат ненормативные выражения.

Впоследствии региональный координатор «Руха» Андрей Денисенко сообщил, что пострадавшей активистке Алине Новиковой во время инцидента сломали ребро. Справка также выложена в сеть.

Фотокопия справки о переломе

Тем временем в Управлении государственной охраны сделали официальное заявление, в котором распространенная СМИ информация названа манипулятивной и не соответствующей действительности.

«Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации», — говорится в заявлении.

Напомним, в конце июля СМИ показали, как кортежи Зеленского нарушают правила дорожного движения.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

АЗ&nbsp;— Виктория

«Динамо» узнало возможных соперников перед жеребьевкой Лиги чемпионов (видео)

Дмитрий Чекалкин

Самый популярный предмет в Гарварде – гедоника — наука о стремлении к счастью, — Дмитрий Чекалкин

Кабмин повысил зарплаты бюджетникам: озвучены цифры

Кабмин повысил зарплаты бюджетникам: озвучены цифры

карантин

Карантин в Украине продлили до 1 ноября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер