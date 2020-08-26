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Все под контролем: в штабе ООС подвели итоги первого месяца перемирия на Донбассе
В Штабе операции Объединенных сил констатировали отсутствие боевых потерь среди украинских военнослужащих за первый месяц перемирия на Донбассе. Напомним, 25 августа при осмотре местности двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили осколочные ранения.
В соответствии с заявлением пресс-центра Штаба, на большинстве участков ответственности украинских сил нарушений со стороны сепаратистов не фиксировали, но местами были задокументированы провокационные единичные неприцельные выстрелы.
Также на протяжении месяца не зафиксировали ни одного случая применения тяжелого вооружения.
С начала текущих суток, 26 августа, на Донбассе также сохраняется режим прекращения огня.
Напомним, стало известно имя одного из получивших ранение морских пехотинцев — это командир 137-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Рымаренко.
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