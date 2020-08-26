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"Ситуация будет ухудшаться": Украине предрекли еще один тотальный карантин
Несмотря на введение и продление карантина, власти не инициировали в Украине никаких системных изменений ни в здравоохранении, ни в образовании, поэтому страну ждет еще один тотальный карантин, когда все предприятия и компании снова придется закрыть.
Об этом заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, пишет «Гордон».
«Нужно понимать, для чего ответственные правительства внедряют карантинные мероприятия в своих странах. Для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и подготовиться к самым худшим сценариям. В Украине с начала карантина никаких системных изменений не произошло ни в здравоохранении, ни в образовании», — отметил он.
По словам Александрина, медики сейчас наблюдают нарастание заболеваемости, а с приходом осени, когда дети пойдут в школы и детсады, ситуация начнет усугубляться, и Украину ждет очередной тотальный жесткий карантин.
Но пойдут ли люди на такой карантин, введение которого будет осложнено проведением местных выборов?
Очевидно, политики начнут «разыгрывать» эту карту, что только усугубит эпидемическую ситуацию, считает эксперт.
Анализ ситуации с точки зрения юриспруденции показывает, что за время эпидемии в Украине выписано больше 25 тысяч штрафов за нарушение карантина на граждан. Кроме того, появилось около 220 взысканий по ст. 320 Уголовного кодекса за нарушение санитарного законодательства, которая раньше была мертвой.
Из этого можно сделать вывод, что государство не внедряет дополнительные инструменты профилактики COVID-19 и не дает никаких ресурсов обществу для их внедрения, зато оно выкачивает последние деньги из населения и предприятий путем штрафов, «пытаясь закрыть свои дырки», уверен Александрин.
«Это путь в никуда», — резюмировал эксперт.
Напомним, что 20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов. 22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 26 августа правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 октября. Из-за резкого роста количества зараженных ограничительные мероприятия будут усиливаться. В частности, в так называемых «зеленых» зонах запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений, том числе ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга, проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и в которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.131
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