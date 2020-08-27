Шевченковский районный суд Киева оправдал судью, которая несколько лет назад освободила из-под стражи командира «Беркута».

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

«Согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободили из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения «Беркут», подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана, и «безосновательно применила в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в информации прокуратуры.

Издание УП утверждает, что речь идет о судье Печерского райсуда Киеве Светлане Волковой, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты «Беркута» Дмитрия Садовника. В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, однако в 2019-м она возобновилась в должности.

Также в сообщении прокуратуры говорится о том, что по результатам предварительного расследования судье было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 375 УК Украины и обвинительный акт 18.05.2015 был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы. Но по результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд. Киева пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений.

Прокуратура с таким решением не согласна и готовит апелляционную жалобу.

Как известно, в сентябре 2016 Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Среди них была и Волкова. В 2019 году она восстановилась в должности судьи.

Напомним, старший прокурор ГПУ Алексей Донской уверен, что свидетельства сбежавшего Дмитрия Садовника, одного из командиров «Беркута», могли бы восстановить пробелы относительного того, кто отдавал приказ стрелять по евромайдановцам. «Нам его очень не хватает», — уверен старший прокурор ГПУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший командир роты спецназначения полка милиции особого назначения «Беркут» Дмитрий Садовник предположительно бежал на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

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