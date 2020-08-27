"Украинский дом" в Киеве подсветили цветами исторического флага Беларуси (фото)

Несмотря на то, что украинские политики предпочитают пока не комментировать происходящие в Беларуси события, простые украинцы открыто выражают поддержку участникам акций протеста в соседней стране.

Так, 27 августа в Киеве состоялась акция #BelarusWatch, пишет «Радио Свобода».

Ее участники подошли к Украинскому дому, который подсветили в цвета белорусского бело-красно-белого исторического национального флага и скандировали «Жыве Беларусь».

По словам участников акции, таким образом они пытались привлечь внимание украинской власти к событиям в Беларуси и выразить поддержку белорусам, которые отстаивают свое право на демократию.

Также на акции демонстрировали плакаты в поддержку белорусского народа, скандировали «Жыве Беларусь» и зажигали фальшфейеры — белого, красного, а также синего и желтого цветов.

По словам организаторов #BelarusWatch, подобные акции прошли в 16 странах мира, среди которых США, Армения, Ирландия и другие.

Напомним, что 26 августа в Минске силовики разогнали мирную акцию, а часть людей заперли в костеле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский впервые подробно прокомментировал ситуацию после выборов в Беларуси, призвав не допустить там кровавого сценария. Лучшим вариантом глава государства видит новое голосование с присутствием международных наблюдателей, чтобы результат был признан и белорусами, и мировым сообществом.

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