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Зеленский встретился с заместителем Помпео: о чем говорили
Президент Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом, который накануне успел побывать в Вильнюсе и Москве.
Об этом сообщили в Офисе президента.
На встрече Зеленский поднял вопрос двухстороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности по финансовой и военной поддержки нашего государства.
Биган в свою очередь отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах.
Также Зеленский подробно проинформировал Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в минском и нормандском форматах.
Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.
Стороны также обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Президент отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.
Говоря о международной политике, Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.
Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.
Ранее Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео, во время которого они обсудили перемирие на Донбассе. Также Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США.
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