Похолодание доберется до курортов: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В четверг, 27 августа, на западе Украины продолжатся дожди с грозами, но уже в пятницу, 28 августа, на большей части страны будет ясно, а температура воздуха — повысится. Об этом свидетельствуют новые данные Украинского Гидрометцентра.

Дождить в четверг, 27 августа, будет практически по всей территории Правобережной Украины, за исключением южных регионов. Там по-прежнему ясно, а столбики термометров в Одессе, Николаеве и Херсоне будут показывать до +30 градусов. На Азовском побережье Запорожской области будет несколько прохладнее (+27-+29 градусов).

В Киеве также обещают дождь (он возможен во второй половине дня), а температура воздуха составит +21-+23 градуса.

Прогноз погоды на 27 августа

В пятницу, 28 августа, дождить будет только в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Киеве тем временем столбики термометров пойдут вверх и покажут до +24 градусов, однако на черноморском побережье Одесской, Херсонской областей температура снизится до +27−29 градусов, а в Николаевской области ожидается до +28 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 28 августа

Напомним, синоптики рассказали «ФАКТАМ» о погоде в последние дни лета и в начале осени.

Фото https://marichka.in.ua/

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