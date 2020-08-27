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Похолодание доберется до курортов: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
В четверг, 27 августа, на западе Украины продолжатся дожди с грозами, но уже в пятницу, 28 августа, на большей части страны будет ясно, а температура воздуха — повысится. Об этом свидетельствуют новые данные Украинского Гидрометцентра.
Дождить в четверг, 27 августа, будет практически по всей территории Правобережной Украины, за исключением южных регионов. Там по-прежнему ясно, а столбики термометров в Одессе, Николаеве и Херсоне будут показывать до +30 градусов. На Азовском побережье Запорожской области будет несколько прохладнее (+27-+29 градусов).
В Киеве также обещают дождь (он возможен во второй половине дня), а температура воздуха составит +21-+23 градуса.
В пятницу, 28 августа, дождить будет только в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В Киеве тем временем столбики термометров пойдут вверх и покажут до +24 градусов, однако на черноморском побережье Одесской, Херсонской областей температура снизится до +27−29 градусов, а в Николаевской области ожидается до +28 градусов выше нуля.
Напомним, синоптики рассказали «ФАКТАМ» о погоде в последние дни лета и в начале осени.
Фото https://marichka.in.ua/125
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