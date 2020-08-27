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Украина

Египет ужесточает правила въезда: что важно знать о документе, без которого не пустят на курорт

8:14 27 августа 2020
ПЦР-тестирование

Египет с 1 сентября вводит новое обязательное требование для граждан, пересекающих границу страны — все они, включая граждан страны, должны будут представить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Посольство Украины в Египте в соцсети обратило внимание, что в соответствии с разъяснением Профилактического сектора Минздрава Египта, указанный тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия в официальной лаборатории, зарегистрированной в государстве происхождения, а в нем должно быть указано, что лицо прошло тестирование типа RT-PCR. Также сертификат о тестировании не должен содержать никаких исправлений.

Требование распространяется и на членов экипажей морских и воздушных судов, прибывающих в Египет. Проведение ПЦР-тестов (на борту судна или после схождения на берег) для этой категории лиц должно согласовываться агентской компанией по обслуживанию судов, причем список членов экипажа с указанием их данных, должен быть подан агентской компанией в Минздрав Египта не позднее, чем за 48 часов до запланированного прибытия судна.

Напомним, накануне Министерство здравоохранения Украины исключило Египет из списка стран «красной зоны» по степени распространенности опасного вируса COVID-19.

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