Инфекционист рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом ребенка в школе

Врач-инфекционист Владимир Курпита дал важные советы родителям перед началом нового учебного года. Напомним, Минздрав обновил правила организации учебы в школах во время карантина. Последний же, как известно, продлится до 1 ноября.

По его словам в интервью Обозревателю, первым правилом является отслеживание состояния здоровья детей — с тем, чтобы в случае появления первых же признаков ОРВИ ребенок не шел в школу.

Также медик советует оставаться на связи с учителями и другими родителями, чтобы вовремя понять, кто из класса заболел. Это необходимо, чтобы вовремя принять решение относительно изоляции детей.

Кроме того, важно научить детей регулярно мыть руки и не пользоваться предметами, которых часто касаются другие люди, и, наконец — попытаться максимально соблюдать дистанцию, если это возможно.

В то же время Курпита акцентировал на том, что пандемическая ситуация не только в стране, но и в вашем регионе может меняться довольно быстро, и поэтому те советы, которые можно давать родителям сейчас, могут стать неактуальными через 2−3 недели.

Напомним, украинские медики считают вероятным сценарий с еще одним тотальным карантином в 2020 году, когда все предприятия и компании снова придется закрыть.



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