Главарь "ДНР" Пушилин велел включить бадминтон в школьную программу: в сети ответили забавными предложениями

В новом учебном году бадминтон включен в школьную программу, сообщается на официальном сайте главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина.

«Считаю его одним из достойных видов спорта, по крайней мере для школ. Это неплохая кардиотренировка, и не требует серьезных затрат», — аргументировал бывший МММ-щик.

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Нововведение очень жестко прокомментировали в местных пабликах.

«А почему не фрисби? Или прятки? Потом сборная „ДНР“ поедет на чемпионат мира по пряткам. В Абхазию».

«Лучше в карты на деньги играть пусть учат. Больше пригодится в нашем МММ (прости, господи)».

«А чего бадминтон, а не бег на месте? Хотя на месте бегать мы уже натренированы. Седьмой год уже бегаем».

«Еще гольф добавьте. Янукович очень любил».

«Бедным родителям помимо формы, тетрадок и остального придется еще и воланчики с ракетками покупать»

«А если без шуток, это просто кто-то в министерстве решил хорошо навариться на продаже ракеток и воланов».

«Почему именно бадминтон? Летящие снаряды отбивать?»

«Зимой можно уроки керлинга ввести».

«А крестики-нолики? Они там вообще с ума посходили».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в районе проведения ООС киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети интернет-агитаторов, действовавших под управлением «министерства информации ДНР».

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