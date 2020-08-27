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Главарь "ДНР" Пушилин велел включить бадминтон в школьную программу: в сети ответили забавными предложениями
В новом учебном году бадминтон включен в школьную программу, сообщается на официальном сайте главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина.
«Считаю его одним из достойных видов спорта, по крайней мере для школ. Это неплохая кардиотренировка, и не требует серьезных затрат», — аргументировал бывший МММ-щик.
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Нововведение очень жестко прокомментировали в местных пабликах.
«А почему не фрисби? Или прятки? Потом сборная „ДНР“ поедет на чемпионат мира по пряткам. В Абхазию».
«Лучше в карты на деньги играть пусть учат. Больше пригодится в нашем МММ (прости, господи)».
«А чего бадминтон, а не бег на месте? Хотя на месте бегать мы уже натренированы. Седьмой год уже бегаем».
«Еще гольф добавьте. Янукович очень любил».
«Бедным родителям помимо формы, тетрадок и остального придется еще и воланчики с ракетками покупать»
«А если без шуток, это просто кто-то в министерстве решил хорошо навариться на продаже ракеток и воланов».
«Почему именно бадминтон? Летящие снаряды отбивать?»
«Зимой можно уроки керлинга ввести».
«А крестики-нолики? Они там вообще с ума посходили».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в районе проведения ООС киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети интернет-агитаторов, действовавших под управлением «министерства информации ДНР».97
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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