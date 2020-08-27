Коронавирус за сутки убил еще 49 украинцев

В Украине за последние сутки выросло количество жертв коронавирусной инфекции — в соответствии с данными системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, из жизни ушли еще 49 человек (сутками ранее — 36 человек). Это рекордное число летальных случаев с начала эпидемии COVID-19.

В целом с начала эпидемии от коронавируса умерли 2403 человека.

Лидерство по количеству инфицированных удерживают Львовщина (13763 человека, из них скончались 374 пациента), Киев (12468 человек, скончались 178 пациента) и Буковина (9700 человек, 207 скончались).

Напомним, в связи с пандемией Египет с 1 сентября ужесточает правила въезда иностранных туристов.

Фото dw.com/

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