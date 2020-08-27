На трассе Киев — Чоп ограничат движение: что происходит

В четверг, 27 августа, с 16:00 до 19:00 на участке автодороги Киев — Чоп в Ровенской области ограничат движение транспорта. Недавно на этой трассе произошло масштабное тройное ДТП, в котором пострадали восемь человек.

Как сообщает пресс-центр «Укравтодора», движение транспорта будет ограничено на участке автодороги М-06 между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района Ровенской области. Это связано с проведением плановых учений авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск. На время действия ограничения будет обеспечен объезд указанного участка через село Гнильче.

Ранее сообщалось, что в Укравтодоре озвучили неожиданную причину высокой аварийности в стране: виновато высокое качество новых дорог.

Напоминаем что трасса Киев — Чоп печально известна частыми дорожно-транспортными происшествиями. Так, одну из аварий на ней спровоцировал аист.

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