Вступительная кампания-2020: как проверить, поступили ли вы на бюджет

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В четверг, 27 августа, станут известные результаты конкурсного отбора на места государственного заказа в вузах. Ранее в МОН назвали стоимость контрактного обучения.
Как сообщает пресс-служба Министерство образования и науки Украины, будут обнародованы рекомендации на обучение на места государственного или регионального заказа для получения степени бакалавра. При этом в электронных кабинетах абитуриентов напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на «Рекомендовано к зачислению».
Списки опубликуют в единой государственной электронной базе на сайте Vstup.edbo.gov.ua. Информацию можно получить также на сайте Вступ.Освiта.ua — для этого необходимо выбрать регион, вуз и специальность. Кроме того, списки будут представлены на информационных стендах приемных комиссий университетов.
Ранее сообщалось, что студентам украинских вузов боевики «ДНР» запрещают возвращаться домой.126
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