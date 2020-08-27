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Украина

Вступительная кампания-2020: как проверить, поступили ли вы на бюджет

10:27 27 августа 2020
Приемная комиссия

В четверг, 27 августа, станут известные результаты конкурсного отбора на места государственного заказа в вузах. Ранее в МОН назвали стоимость контрактного обучения.

Как сообщает пресс-служба Министерство образования и науки Украины, будут обнародованы рекомендации на обучение на места государственного или регионального заказа для получения степени бакалавра. При этом в электронных кабинетах абитуриентов напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на «Рекомендовано к зачислению».

Списки опубликуют в единой государственной электронной базе на сайте Vstup.edbo.gov.ua. Информацию можно получить также на сайте Вступ.Освiта.ua — для этого необходимо выбрать регион, вуз и специальность. Кроме того, списки будут представлены на информационных стендах приемных комиссий университетов.

Ранее сообщалось, что студентам украинских вузов боевики «ДНР» запрещают возвращаться домой.

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