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Фигурантку дела об убийстве Шеремета избавили от электронного браслета
В жизни подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлии Кузьменко, которая ранее обручилась прямо в СИЗО, произошло еще одно важное событие — с нее сняли электронный браслет слежения.
Фото показал в соцсети адвокат медика Тарас Беспалый.
Как сообщали «ФАКТЫ», 11 августа суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте для женщины, а 25 августа на подготовительном заседании с нее сняли электронный браслет, но оставили под круглосуточным домашним арестом до 23 октября.
Тем временем Яна Дугарь освобождена под залог (еще в мае были внесены требуемые 168 тыс. гривен), а музыкант Андрей Антоненко до 23 октября будет находиться в СИЗО.22
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